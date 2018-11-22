В Омской области школьникам в тарелки с едой выжимали грязные тряпки

Омск, , 14:34 — REGNUM В Омской области разгорается скандал. В соцсетях появилось видео издевательств над школьниками младших классов в Марьновском районе.

«В школе в Омской области восьмиклассники выжимали грязные тряпки в тарелки с едой и стаканы с чаем. Затем ученики марьяновской школы смотрели, как младшеклассники едят из этой посуды. Видео выложили в соцсети. Омский Минобр говорит, что все инсценировка. Но прокуратура уже работает», — пишет в своем блоге в интернете сегодня, 22 ноября, омский журналист Василий Епанчинцев.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Омской области, в Марьяновском районе в одном из образовательных учреждений действительно организована проверка соблюдения требований законодательства об образовании, а также санитарно-эпидемиологического законодательства. Однако подробностей и сведений о том, что грязные тряпки выжимали в тарелки детей, в официальном сообщении прокуратуры нет.

«Работники прокуратуры проверят сведения, распространённые в сети интернет, о возможных нарушениях образовательного процесса в учебном заведении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.