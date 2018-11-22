Из-за поста в соцсети силовики эвакуировали ростовский колледж

Ростов-на-Дону, , 14:30 — REGNUM В Ростове-на-Дону студент колледжа информатизации и управления был задержан правоохранительными органами за пост, который он оставил в социальных сетях. В частности, в сообщении учащегося говорилось: «В 13:00 колледж сделает «бум».

Как сообщает региональное управлении МВД России, из-за ложного сообщения о бомбе учащихся и преподавателей из здания колледжа эвакуировали, а виновника доставили в полицию.

С подростком проведена профилактическая беседа, уточнили в полиции.

Студент второго курса, разместивший пост, в своё оправдание отметил, что фраза, оставленная в социальных сетях, была шуткой. Что подтвердил и осмотр здания силовиками — никакого взрывного устройства обнаружено не было.

Если в отношении студента всё-таки будет возбуждено уголовное дело, то ему грозит до восьми лет тюрьмы или штраф в размере 700 тыс. рублей. Такие санкции предусматривает статья 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».