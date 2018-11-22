В Калужской области теща с зятем плеснули кислотой в лицо девушки

Калуга, , 14:38 — REGNUM В Калужской области вступил в законную силу приговор Обнинского городского суда в отношении 51-летней жительницы Боровского района Людмилы Лазаревой и ее 44-летнего зятя Дмитрия Новикова, которые причинили тяжкий вред здоровью девушке, плеснув ей в лицо кислотой. Как сообщила 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры Калужской области Светлана Склярова, было установлено, что Дмитрий Новиков решился на преступление, желая обезобразить лицо потерпевшей.

Преступник подъехал на своем автомобиле вместе с Людмилой Лазаревой к дому, где проживала жертва. Новиков передал Лазаревой заранее подготовленную банку с кислотой и остался ждать ее в машине. Увидев девушку, Лазарева подошла к ней и плеснула кислотой в лицо, после чего злоумышленники на автомобиле скрылись с места происшествия.

В результате преступных действий Лазаревой и Новикова потерпевшей были причинены обширные химические ожоги лица и шеи, роговицы и слизистых оболочек глаз. После заживления химических ожогов лица у девушки образовались рубцы, которые являются неизгладимыми и обезображивают ее лицо.

«В ходе судебного заседания Новиков и Лазарева вину в совершении преступлений признали частично, пояснили, что не ожидали тяжких последствий от своих действий, поскольку хотели только испугать потерпевшую. Суд первой инстанции признал Новикова и Лазареву виновными в совершении указанного преступления и приговорил Лазареву к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Новикова к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом частично удовлетворены исковые требования потерпевшей к осужденным на общую сумму более 1 млн рублей», — сказала Светлана Склярова.

Судебная коллегия по уголовным делам Калужского областного суда с учетом мнения прокурора увеличила размер удовлетворенных исковых требований. В остальном приговор суда оставлен без изменения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2013 года аналогичное преступление совершили в отношении художественного руководителя Большого театра Сергея Филина. Нападение произошло поздно вечером, когда Филин возвращался из театра. Ему плеснули в лицо кислотой. За организацию данного преступления был осужден на шесть лет лишения свободы ведущий солист Большого Павел Дмитриченко.

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