Калужский страж порядка напился в День полиции и устроил ДТП

Калуга, , 14:16 — REGNUM В Калужской области бывший полицейский ОМВД по городскому округу Протвино признан судом виновным в нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом 22 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Тигран Авакумьянц.

По его словам следствием и судом было установлено, что 10 ноября 2017 года сотрудник полиции возвращался с работы домой в состоянии алкогольного опьянения, при этом он все равно сел за руль автомобилем Chevrolet Lacetti. Двигаясь по территории Жуковского района Калужской области со стороны Серпухова в сторону Белоусово, водитель допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем марки Nissan Almera Classic. В результате ДТП водитель Nissan получил тяжкие телесные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму с переломами черепа, тупую травму грудной клетки и другие переломы и раны.

Потерпевший длительное время находился в коме, в настоящее время состояние здоровья не позволяет ему вести полноценную жизнь.

«В ходе расследования сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на три года», — сказал Тигран Авакумьянц.

Напомним, как ране сообщало ИА REGNUM, виновным в автокатастрофе, которая произошла в Московской области, оказался пьяный сотрудник полиции. В результате ДТП погибли четверо, в том числе несовершеннолетний ребенок.

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