На кладбище во Львове задержали польских провокаторов

Львов, Украина, , 14:06 — REGNUM Охрана Лычаковского кладбища во Львове задержала трёх польских студентов, которые пытались зажечь фаера на территории кладбища, заявил заместитель городского главы Львова по вопросам развития Андрей Москаленко 22 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Провокаторы будут переданы правоохранительным органам для совершения действий в соответствии с действующим законодательством», — отметил чиновник.

В начале ноября во Львов приехала группа польских футбольных фанатов. Они посетили район Лычаковского кладбища, где похоронены поляки, защищавшие Львов от украинских захватчиков в 1918—1919 годах. Фанаты зажгли фаера и развернули транспарант со словами поддержки польских защитников Львова. Сделав несколько снимков, они беспрепятственно покинули территорию Лычаковского кладбища.

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