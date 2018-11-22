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ЧП на стройке в Москве: под рухнувшей трубой погиб рабочий

Происшествия

Инцидент произошел в результате нарушения правил безопасности

ЧП на стройке в Москве: под рухнувшей трубой погиб рабочий
Эмилия Никитенко © ИА REGNUM
Стройка

Москва, 22 ноября 2018, 14:03 — REGNUM  Началась проверка в связи с гибелью одного и травмированием еще двоих рабочих на стройке в Новой Москве. Об этом сообщает 22 ноября пресс-служба Главного следственного управления СКР по Москве.

Отмечается, что инцидент произошел после обрушения трубы в результате нарушения правил безопасности.

«В результате этого один мужчина погиб, двое других доставлены в медицинское учреждение города», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что по факту ЧП начата доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в проезде Стройкомбината на западе Москвы погиб рабочий. Стало известно, что на него с четырехметровой высоты свалилась строительная люлька, а также плита массой полтонны.

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Происшествия на стройках
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