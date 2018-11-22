В Югре возбудили уголовное дело по факту гибели людей на снегоходе

Нижневартовск, Югра, , 13:39 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх взрослых и одного ребёнка, ушедших под лёд на снегоходе на реке Корлики за причинение смерти по неосторожности. Ранее водолазы из «Центроспас-Югории» обнаружили тело утонувшего четырёхлетнего ребёнка. Поиски взрослых продолжаются, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре Алина Еремеевская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, известно, что супружеская пара из Нижневартовского района, их четырехлетний ребенок и родственница 1967 года рождения отправились 16 ноября 2018 года на снегоходе из села Корлики на стойбище. До места назначения семья не доехала. Родственники и знакомые не могла дозвониться до пропавших.

Тем временем на реке, в шести километрах от села Корлики была замечена полынья. Обследовав её, водолазы обнаружили и подняли из водоёма снегоход и нарты с телом ребенка. Поиски остальных пропавших, которых уже считают погибшими, продолжаются.

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