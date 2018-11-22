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В Петропавловске в результате ДТП погибла чемпионка Азии по пауэрлифтингу

Происшествия

23-летнюю девушку сбил автобус

В Петропавловске в результате ДТП погибла чемпионка Азии по пауэрлифтингу
Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания
На месте аварии

Петропавловск, Казахстан, 22 ноября 2018, 13:51 — REGNUM  Маршрутный автобус в Петропавловске насмерть сбил многократную призёру Казахстана и чемпионку Азии по пауэрлифтингу Викторию Шестопалову, сообщили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

ДТП произошло 21 ноября в 18:00 (15:00 по московскому времени). По данному факту начато досудебное расследование. Выясняются обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в результате ДТП в районе села Черное района Аккулы в Павлодарской области Казахстана погиб глава регионального управления культуры, архивов и документации.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП погиб глава управления культуры Павлодарской области

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Дорожно-транспортные происшествия
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