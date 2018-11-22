Дипломат жёстко ответил правозащитнице, вступившейся за Кокорина и Мамаева

Москва, , 13:11 — REGNUM То, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в СИЗО, это правильно, так как они причинили вред здоровью людей. Об этом 22 ноября заявил завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, полемизируя с правозащитницей Евой Меркачёвой, заявившей, что она «ходит к футболистам регулярно», что их «пора отпускать», так как они уже «поняли, что совершили», «оценили всё, что с ними произошло», «раскаялись» и вообще есть риск, что «они впадут в депрессию».

«Я тронут, что нашим правозащитникам есть куда ходить, — сказал Платошкин. — К Вышинскому не ходят на Украине, хотя он стульями никого не бил. К капитану «Норда» тоже что-то желания ходить нет. То, что эти люди сидят в СИЗО, — сидят правильно. Не свистите здесь! В СИЗО сидят люди, которые причиняют вред здоровью. Понятно, что если бы они матом с кем-то поругались, никто бы их в СИЗО не посадил. Преследуют их не потерпевшие — их преследует государство. То, что они совершили, — это общественно опасное деяние. Суд может учесть мнение потерпевшего, а может не учесть. Я бы их присудил к тому, чтобы устроить официантами в этот клуб или слесарями на мебельную фабрику. Пусть стульев 200 сделают. Пусть поработают руками, раз мозгами не работают».

Как сообщало ИА REGNUM, футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также брата Кокорина Кирилла задержали после потасовок в центре Москвы, произошедших 8 октября. По данным следствия, компания, в которую входили все трое, напала, в частности, на водителя одной из ведущих Первого канала.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и побоях. В СМИ ранее появились сообщения, что пострадавшему водителю якобы компенсировали моральный и материальный ущерб.

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