Перестарались? В Крыму полицейских обвиняют в избиении человека

Керчь, Крым, , 12:50 — REGNUM Сотрудников крымской полиции обвиняют в грубом превышении должностных полномочий — жестоком избиении жителя Керчи. Об инциденте корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября рассказала мать пострадавшего Ирина Саенко.

«16 ноября мой сын Денис Саенко шёл к остановке общественного транспорта. В это время неподалёку припарковался служебный автомобиль полиции, из которого вышли четыре человека в форме сотрудников МВД. Их внезапное появление напугало Дениса, и он решил вернуться домой, но полицейские начали преследовать его, применив силу для «задержания». Толкнули его так, что он, упав, сломал ногу», — рассказала Саенко.

По её словам, полицейские попытались надеть наручники на её сопротивляющегося сына, избивая его по голове и торсу.

На видео сам Денис Саенко рассказывает о встрече с сотрудниками полиции

«Во время обыска у него не было обнаружено ничего запрещенного. Он был трезв, потому что спиртное и наркотики не употребляет вообще. Никаких противоправных действий Денис не совершал. Его избили только за то, что он ввиду своих психологических особенностей начал убегать от сотрудников полиции, которые, не разобравшись, проявили безосновательную жестокость. А отпустили его, так и не найдя причин для задержания», — подчеркнула мать.

Полученные Денисом Саенко травмы зафиксировали медики, также были написаны обращения и заявления в прокуратуру Крыма, уполномоченным по правам человека в РК и РФ, а также главе государства Владимиру Путину.

Ирина Саенко сообщила, что в полиции отрицают какую-либо причастность к избиению ее сына.

«Одновременно с этим они уже угрожали нам применить к Денису санкции из-за того, что он якобы оказывал им серьёзное сопротивление», — добавила Ирина Саенко. Пострадавший и его родственники опасаются, что местным правоохранительным органам удастся замять это скандальное дело и виновные уйдут от наказания.

В МВД на данный момент ситуацию не комментируют.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Свердловской области четверо бывших сотрудников полиции были осуждены за превышение должностных полномочий с применением насилия.

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