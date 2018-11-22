СМИ: после ЧП в Прикамье в России приостановили использование вакцины

Пермь, , 12:40 — REGNUM В России приостановили использование вакцины «Энцевир Нео» серии Т101 на время проведения экспертизы. Исследование препарата проводится в связи с массовым недомоганием школьников в Пермском крае после вакцинации против клещевого энцефалита, сообщает издание «Коммерсантъ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре в разных муниципальных образованиях наблюдалась негативная реакция детей на введенную прививку. В частности, случаи отмечены в Перми, Нытве, Краснокамске. Ученики жаловались на головную боль, слабость, температуру.

Вакцина поступала в регион по контракту. На первом этапе, который истёк 31 октября, поступило 60 тыс. доз на 26,4 млн рублей. Общая же стоимость договора составляла почти 48 млн рублей. Предполагалась поставка 120 тыс. доз вакцины.

После массового недомогания детей в минздраве края заявили, что реакция, которая отмечена у детей на прививку, возможна. Длится она один-два дня. Однако после случившегося ведомство всё же отменило продолжение вакцинации, а образцы препарата были отправлены на экспертизу.

Как отмечает издание «Коммерсантъ», допустимая частота нежелательных реакций в виде повышения температуры и других недомоганий после вакцинации «Энцевир Нео» оказалась более чем в два раза выше нормативной. Согласно инструкции к препарату, такие реакции должны быть лишь максимум в 4% случаев. Между тем всего в Пермском крае вакциной было привито более 2,1 тыс. детей, а недомогания почувствовали более 190 человек, или около 9%.

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