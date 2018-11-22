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У берегов Крыма затонула баржа из Ростова-на-Дону – МЧС

Происшествия

ЧП произошло в ночь на 22 ноября

Ростов-на-Дону, 22 ноября 2018, 12:06 — REGNUM  У берегов Крыма, недалеко от Керчи, в ночь на 22 ноября затонула баржа из Ростова-на-Дону. Судно было загружено 3,3 тыс. тонн зерна. Об этом сообщает ряд донских интернет-изданий со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл на расстоянии 600 метров от берега. 10 членов экипажа эвакуированы. Пострадавших нет.

Разлива нефтепродуктов в зоне затопления не зафиксировано, движение судов не нарушено.

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Происшествия на воде
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