У берегов Крыма затонула баржа из Ростова-на-Дону – МЧС

Ростов-на-Дону, , 12:06 — REGNUM У берегов Крыма, недалеко от Керчи, в ночь на 22 ноября затонула баржа из Ростова-на-Дону. Судно было загружено 3,3 тыс. тонн зерна. Об этом сообщает ряд донских интернет-изданий со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл на расстоянии 600 метров от берега. 10 членов экипажа эвакуированы. Пострадавших нет.

Разлива нефтепродуктов в зоне затопления не зафиксировано, движение судов не нарушено.