В красноярском отделении Пенсионного фонда прошли обыски, возбуждено дело

Красноярск, , 11:48 — REGNUM Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю выявили преступление, совершённое в региональном отделении Пенсионного фонда РФ. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 ноября, в пресс-службе ведомства, речь идёт о незаконном расходовании денежных средств, принадлежащих бюджету Российской Федерации.

Сотрудники УФСБ установили, что в 2017 году ОПФР по краю приобрело здание общей площадью более 1700 кв. м в Ленинском районе Красноярска для размещения в нём районного УПФР. Уточняется, что помещение было куплено у юридического лица за 130 млн рублей — по заведомо завышенной цене. Экспертиза установила, что его фактическая стоимость — 54 млн рублей. Таким образом, только в результате одной сделки из государственной казны вывели 76 млн рублей, принадлежащих Пенсионному фонду РФ.

В УФСБ подчеркнули, что сделка состоялась в нарушении конкурсной процедуры. Это касается обоснования начальной максимальной цены контракта, что привело к завышению стоимости более чем в 2,5 раза.

Сотрудники УФСБ и следователи СКР по краю 21 ноября провели обыски в ОПФР по Красноярскому краю, а также в жилых помещениях, принадлежащих должностным и юридическим лицам, причастным к данному преступлению. Изъяты документы и деньги.

Как сообщили ИА REGNUM в Следственном комитете РФ, по материалам, поступившим из УФСБ, в отношении неустановленных должностных лиц регионального ОПФР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

Расследование продолжается.