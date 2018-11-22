За то, что укусил полицейского, под арестом оказался щенок

Лондон, , 11:37 — REGNUM В Великобритании щенок породы чау-чау по кличке Бангл оказался «в тюрьме». Собаку арестовали на девять месяцев. В настоящее время животное поместили в питомник, однако в какой именно, хозяевам питомца не сообщили. Об этом 22 ноября сообщает Mirror.

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Такое наказание собаке последовало после того, как щенок покусал полицейского. Хозяева Бангла намерены нанять адвоката, чтобы вызволить своего питомца из заточения. Пока не решено, будет ли возбуждено уголовное дело согласно закону об опасных собаках в отношении хозяев щенка. Супругам может грозить штраф или арест.

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Уточняется, что на прошлой неделе щенок потерялся. Его, прячущегося под грузовиком, обнаружил сотрудник полиции. Попытка вытащить собаку из-под машины закончилась двумя укусами: в руку и в ногу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года за применение насилия в отношении стража порядка под уголовное преследование попал адвокат адвокатской палаты Краснодарского края. По данным СКР, мужчина укусил оперуполномоченного. Теперь ему грозит ответственность по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

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