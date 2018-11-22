Двое пострадавших при обрушении моста под Воронежем – в тяжелом состоянии

Воронеж, , 11:28 — REGNUM Двое пострадавших при обрушении моста в Терновском районе Воронежской области находятся в тяжелом состоянии, сообщили ИА REGNUM в департаменте здравоохранения области.

Один из пострадавших был доставлен в Борисоглебскую районную больницу. Врачи диагностировали у него многочисленные переломы. Пациенту проводится искусственная вентиляция легких, он введен в состояние медикаментозного сна. Второго силами Центра медицины катастроф перевезли в Воронеж, в областную клиническую больницу №1, он в реанимации.

Всего, напомним, при обрушении моста пострадали шесть человек. Состояние еще четырех человек — средней тяжести: двое находятся в Борисоглебске, двое в Терновской районной больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 ноября, около 16:00 произошло обрушение моста в районе села Братки Терновского района Воронежской области. По предварительным данным, обрушение произошло из-за высокой нагрузки: в этот момент по мосту двигались два большегруза. В результате грузовики упали в реку. Пострадали шесть человек — двое водителей, а также рабочие, которые вели на мосту ремонтные работы. СКР и прокуратура проводят проверку, ситуацию под личный контроль взял губернатор.

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