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В подмосковном Видном возле дома неизвестный расстрелял бизнесмена

Происшествия

36-летний мужчина скончался в результате огнестрельных ранений в подмосковном городе Видное

Красногорск, 22 ноября 2018, 11:26 — REGNUM  36-летний мужчина скончался в результате огнестрельных ранений в подмосковном городе Видное. Об этом 22 ноября сообщает сайт ГСУ СК России по Московской области.

Происшествие, похожее на заказное убийство, случилось вечером 21 ноября на участке, прилегающем к многоэтажному жилому дому. Нападавший произвел несколько выстрелов, на месте обнаружены четыре гильзы калибра 9 мм и одна пуля. В автомобиле, в котором находился потерпевший, оказалось семь сквозных отверстий.

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. Мужчина являлся индивидуальным предпринимателем и проживал в подмосковном городе.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

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