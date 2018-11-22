В подмосковном Видном возле дома неизвестный расстрелял бизнесмена

Красногорск, , 11:26 — REGNUM 36-летний мужчина скончался в результате огнестрельных ранений в подмосковном городе Видное. Об этом 22 ноября сообщает сайт ГСУ СК России по Московской области.

Происшествие, похожее на заказное убийство, случилось вечером 21 ноября на участке, прилегающем к многоэтажному жилому дому. Нападавший произвел несколько выстрелов, на месте обнаружены четыре гильзы калибра 9 мм и одна пуля. В автомобиле, в котором находился потерпевший, оказалось семь сквозных отверстий.

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. Мужчина являлся индивидуальным предпринимателем и проживал в подмосковном городе.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).