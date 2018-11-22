В Калужской области рыбак выловил минометную мину и хранил в автомобиле

Калуга, , 11:25 — REGNUM В Калужской области в июне 2018 года два жителя Сухиничского района во время рыбалки на реке Брынь выловили из воды советскую минометную мину времён Великой Отечественной войны. Как сообщила 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина, один из рыбаков, будучи в состоянии алкогольного опьянения, спрятал опасную находку в карман своей куртки.

Далее мужчина хранил мину в своем автомобиле до момента обнаружения её сотрудниками правоохранительных органов. За хранение боеприпаса подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Серпуховском районе Московской области местная жительница вытащила артиллерийский снаряд из реки во время рыбалки. На место происшествия вызвали специалистов-взрывотехников.

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