Пятеро детей погибли в Китае при наезде автомобиля

Пекин, , 11:25 — REGNUM В Китае в группу школьников врезался автомобиль. Пятеро детей погибли, сообщает ежедневная газета «Жэньминь жибао».

Трагедия произошла в полдень по местному времени (7:00 мск) в городе Хулудао провинции Ляолин. Дети и подростки переходили дорогу неподалеку от местной школы, в это время в них на полной скорости въехал автомобиль.

Получили травмы, но остались в живых по меньшей мере 18 человек. Водитель задержан.

Инцидент расследует полиция. В частности, устанавливаются мотивы действий управлявшего машиной человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Китае произошло ДТП у с участием 28 грузовиков. Погибли девять человек.

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