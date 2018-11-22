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Пятеро детей погибли в Китае при наезде автомобиля

Происшествия

Получили травмы, но остались в живых по меньшей мере 18 человек

Пекин, 22 ноября 2018, 11:25 — REGNUM  В Китае в группу школьников врезался автомобиль. Пятеро детей погибли, сообщает ежедневная газета «Жэньминь жибао».

Трагедия произошла в полдень по местному времени (7:00 мск) в городе Хулудао провинции Ляолин. Дети и подростки переходили дорогу неподалеку от местной школы, в это время в них на полной скорости въехал автомобиль.

Получили травмы, но остались в живых по меньшей мере 18 человек. Водитель задержан.

Инцидент расследует полиция. В частности, устанавливаются мотивы действий управлявшего машиной человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Китае произошло ДТП у с участием 28 грузовиков. Погибли девять человек.

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Дорожно-транспортные происшествия
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