В Харькове «активисты» сорвали эфир журналисту телеканала NewsOne

Харьков, Украина, , 11:23 — REGNUM В Харькове радикалы демонстративно препятствовали работе журналиста телеканала NewsOne Софии Кальницкой. Видеозапись инцидента опубликована 21 ноября на сервисе Youtube.

Конфликт произошёл вечером, 21 ноября, возле памятника Шевченко, где журналист освещала годовщину празднования так называемой «революции достоинства». Во время прямого эфира группа людей начала оттеснять журналиста от камеры, выкрикивая фразы о «сепаратистском канале» и о том, что женщине не рады «в проукраинском Харькове».

Нападавших возглавлял некий Георгий Тарасенко, который представился членом организации «Фрайкор».

Отметим, фрайкоры — это военизированные отряды немецких добровольцев. После Первой Мировой войны в Германии существовало несколько подобных формирований, которые позже влились в национал-социалистическую рабочую партию.

Сотрудники полиции, находившиеся на месте инцидента, заявили, что «активисты» не совершают никаких противоправных действий. Позже, в харьковской полиции всё же возбудили уголовное дело по статье «препятствование журналистской деятельности».

Напомним, 18 ноября в Киеве произошло сразу два нападения на журналистов. Атаке подверглась журналист, работающая с известным видеоблогером Анатолием Шариём, а также журналист телеканала NewsOne. В последнем случае одним из участников нападения была депутат Верховной рады Украины Оксана Корчинская.

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