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Суд приговорил бывшего главу района Дагестана к 15 годам колонии

Происшествия

Виноградов был задержан в 2015 году по обвинению в финансировании терроризма

Суд приговорил бывшего главу района Дагестана к 15 годам колонии
Винсент ван Гог. Прогулка заключенных. 1890

Ростов-на-Дону, 22 ноября 2018, 11:10 — REGNUM  Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным бывшего главу Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова в финансировании терроризма и подготовке к убийству и приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает 22 ноября корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

«Назначить Виноградову 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режим», — огласил судья.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Виноградов был задержан в 2015 году по обвинению в финансировании терроризма, пособничестве в покушении на жизнь полицейского и в покушении на убийство чиновника городской администрации.

Имя Виноградова появлялось в криминальной хронике в связи с убийством в марте 2012 года депутата городского собрания Магомеда Гамзатова и трех его братьев.

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