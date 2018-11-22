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На северо-востоке Китая грузовик въехал в колонну детей, есть погибшие

Происшествия

Пятеро детей погибли на месте, еще 18 получили ранения

Шэньян, Китай, 22 ноября 2018, 11:05 — REGNUM  Пять человек погибли, еще 18 получили ранение после того, как грузовик въехал в группу детей близ одной из школ на северо-востоке Китая, сообщает 22 ноября китайский телеканал CCTV.

Водитель, въехавший в детей, был немедленно взят под стражу в прибрежном городе Хулдао в провинции Ляоин. В настоящее время проводится расследование инцидента.

Согласно записи с видеокамеры, колонна детей переходила дорогу перед школой, как вдруг появился грузовик, выруливший на другую полосу дорожного движения, и въехал прямо в толку детей. По меньшей мере полтора десятка учеников получили ранения.

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Дорожно-транспортные происшествия
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