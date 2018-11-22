Названы виновные в ЧП во время ремонта теплосетей в Кургане

Курган, , 11:05 — REGNUM В Курганской области завершено расследование тяжёлого несчастного случая, происшедшего с электросварщиком ПАО «Курганская генерирующая компания». В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Государственной инспекции труда по региону.

ЧП случилось 19 октября 2018 года во время ремонтных работ. Бригадой ПАО «Курганская генерирующая компания» проводились работы по откачке горячей воды в тепловой камере и по срезке болтов с фланцевых соединений для установки технологических заглушек с целью отсечения участка трубопровода.

Около 16:00 часов по местному времени электросварщик выполнял работы в тепловой камере. Ему стало жарко, он начал вылезать из камеры по приставной лестнице, взялся рукой за ступеньку лестницы, при этом его рука соскользнула, и он упал в горячую воду. Ему удалось самостоятельно вылезти. Прибежавший на место происшествия мастер вызвал скорую помощь.

Трудовая инспекция установила неудовлетворительную организацию производства работ на объекте, а также недостаточный контроль за соблюдением требований охраны труда работниками при ведении ремонтных работ. Мастер, как выяснилось, не прошёл в установленном порядке обучение и проверку знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Комиссия квалифицировала данный тяжёлый несчастный случай как связанный с производством. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.