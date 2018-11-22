Пять подозреваемых в финансировании терроризма в Сирии задержаны во Франции

Париж, , 11:13 — REGNUM Пять человек, подозреваемых в финансировании терроризма в Сирии, были задержаны во Франции и помещены под стражу, сообщает Le Figaro.

По словам источника, близкого к делу, трое мужчин и две женщины были задержаны в рамках расследования, возбужденного 7 мая 2018 года в Париже. Их подозревают в «уголовном преступном заговоре» и «финансировании терроризма».

Сообщается, что группа осуществляла финансовые операции для поддержки деятельности иностранных террористов в Сирии. Среди подозреваемых все граждане Франции.

Издание отмечает, что пара подозреваемых пыталась попасть на территорию Сирии из Иордании в январе 2018 года, но их не пустили на границе и отправили обратно во Францию, а другой задержанный работал в компании по переводу денежных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, антитеррористическая операция против исламской ассоциации шиитов прошла на севере Франции. Почти две сотни полицейских провели двенадцать обысков во французской коммуне Гранд-Синте, пригород Дюнкерка, в штаб-квартире ассоциации «Centre Zahra France» и их лидеров из-за подозрения в поддержке нескольких террористических организаций.

Подробности: Крупная антитеррористическая операция прошла во Франции