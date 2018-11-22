В Якутске вынесли приговор по делу об убийстве чемпиона мира по кикбоксингу

Якутск, , 10:53 — REGNUM Суд в Якутске признал Владислава Степанова виновным в убийстве трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова и приговорил его к девяти годам тюрьмы, сообщает 22 ноября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

«(Степанову) назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с компенсацией морального вреда в размере 2 млн рублей», — говорится в сообщении.

Суд также признал его родственника виновным в укрывательстве преступления и назначил ему штраф в размере 180 тыс. рублей.

По версии следствия, 5 ноября 2017 года Степанов в состоянии алкогольного опьянения нанес Макарову множественные ножевые ранения, от которых спортсмен скончался на месте. После подсудимый вместе со своим родственником спрятал тело в снежном сугробе.

Читайте ранее в этом сюжете: Подозреваемому в убийстве чемпиона мира по кикбоксингу предъявили обвинения