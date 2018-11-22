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Песчаная буря обрушилась на юго-восток Австралии

Происшествия

Власти рекомендуют жителям оставаться в своих домах

Песчаная буря обрушилась на юго-восток Австралии
Иллюстрация: Pixabay.com
Песчаная буря

Сидней, Австралия, 22 ноября 2018, 10:45 — REGNUM  Сильная песчаная буря обрушилась на юго-восточную часть Австралии, передает немецкий канал N-TV 22 ноября.

Согласно сообщению метеорологических служб, буря охватила пространство в 500 км, преимущественно штат Новый Южный Уэльс. Местные власти рекомендуют детям, пожилым и людям с респираторными заболеваниями оставаться дома. Значительно снижена видимость. Песок и грязь в воздухе могут повредить зрения и доставить дополнительные проблемы людям с больным сердцем.

Пострадал также четырехмилионный город Сидней. Местные достопримечательности, такие как Сиднейский мост и здание оперы, окутаны песчано-грязевым облаком.

Метеорологи связывают мощность песчаной бури с длительной засухой, установившейся в Австралии с августа.

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