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Наблюдатели зафиксировали 407 извержений вулкана Анак Кракатау

Происшествия

По данным специалистов с 21 по 22 ноября произошло 407 извержений

Наблюдатели зафиксировали 407 извержений вулкана Анак Кракатау
Николай Ярошенко. Извержение вулкана. 1898

Бандар-Лампунг, Индонезия, 22 ноября 2018, 10:21 — REGNUM  Официальное агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявило, что сотрудники наблюдательного пункта вулкана Анак Кракатау, расположенного в проливе Сунда, Южный Лампунг, зафиксировали сейсмическую активность, исходящую от вулкана, сообщает Antaranews.

По данным специалистов с 21 по 22 ноября произошло 407 извержений, амплитудой 40−58 мм и продолжительность от 26 до 283 секунд. Высота выбрасываемой лавы достигала 100 метров.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики присвоило вулкану второй уровень опасности. Жителям, проживающие в близлежащих деревнях, и туристам не разрешается приближаться к кратеру вулкана в радиусе двух километров.

Напомним, последнее известное всему миру извержение вулкана Анак Кракатау произошло в 1883 году, число погибших оценивается в 36 тыс. человек.

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Извержения вулканов
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