В Новой Москве угнали Mercedes за 5 млн рублей

Москва, , 09:59 — REGNUM В Новой Москве злоумышленник угнал автомобиль Mercedes стоимостью 5,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 21 ноября в поселке Марьино, где неизвестный угнал от дома на Светлом бульваре Mercedes-Benz GLE. По данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время оперативники разыскивают злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты рассказали о том, как можно предотвратить угон автомобиля. Автовладельца посоветовали оставлять автомобиль на ночь в хорошо освещённых местах, обязательно проверять закрытие дверей и окон авто. Также они предостерегли от того, чтобы оставлять в салоне дорогостоящие вещи.

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