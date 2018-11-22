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Новый факт мошенничества установлен в работе главврача в Дагестане

Происшествия

На этот раз он нарушил земельное законодательство

Новый факт мошенничества установлен в работе главврача в Дагестане
Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР
Кабинет главврача

Махачкала, 22 ноября 2018, 09:33 — REGNUM  Новое уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главного врача городской клинической больницы № 1 города Махачкалы Меджида А. На сей раз он подозревается в причинении республиканскому бюджету ущерба в размере более 4 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 22 ноября в прокуратуре региона.

Надзорный орган установил, что в 2015 году на участке, который являлся собственностью Дагестана и находился в пользовании больницы, главврач в сговоре со своим знакомым построил 8-этажное здание. Кроме того, данный участок был незаконно оформлен на знакомого главврача, а затем новым собственником за плату передан в аренду этой же больнице.

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Как сообщало ИА REGNUM, главный врач горбольницы Махачкалы был задержан 15 сентября 2018 года по подозрению в мошенничестве на 238 млн рублей. По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы он необоснованно поощрял себя и некоторых сотрудников медучреждения премиальными и стимулирующими выплатами. Кроме того, он отдавал поручения своему заместителю добиваться от персонала возврата руководству большей части этих выплат.

В октябре Кировский районный суд города Махачкалы продлил Меджиду А. срок заключения под стражей до 14 февраля 2019 года.

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Мошенничества
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