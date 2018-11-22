В центре Киева экстремисты разрисовали стены кафе и подрались с полицией

Киев, , 09:11 — REGNUM Члены неонацистской организации С-14 устроили потасовку в центре Киева, сообщил 21 ноября телеканал «Громадське».

Боевики принесли покрышки ко входу кафе, расположенного в Доме профсоюзов в центе Киева, а также разрисовали краской стены. Их возмутило наличие увеселительного заведения в здании, где во время майдана погибли десятки людей.

На место происшествия прибыла полиция. Завязалась драка в ходе которой пострадал адвокат боевиков Маси Найем — брат журналиста Мустафы Найема с подачи которого в конце 2013 года начался майдан.

Адвокат рассказал, что во время драки ему брызнули в лицо газовым баллончиком и он намерен обратиться в правоохранительные органы.

Полиция задержала семерых радикалов, но через несколько часов они были отпущены на свободу.

Напомним, 21 ноября в Киеве отмечали день начала двух майданов — «оранжевой революции» 2004−2005 годов и «революции достоинства» 2013−2014 годов.

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Напомним, Киевский дом профсоюзов загорелся в ночь на 19 февраля 2014 года в ходе стычек между боевиками майдана и правоохранителями. По разным оценкам, в здании погибло до 50 человек.