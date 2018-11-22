Четверг, 22 Ноября 2018 года
10:22:06 МСК

В центре Киева экстремисты разрисовали стены кафе и подрались с полицией

Происшествия

Пострадал адвокат радикалов

Киев, 22 ноября 2018, 09:11 — REGNUM  Члены неонацистской организации С-14 устроили потасовку в центре Киева, сообщил 21 ноября телеканал «Громадське».

Боевики принесли покрышки ко входу кафе, расположенного в Доме профсоюзов в центе Киева, а также разрисовали краской стены. Их возмутило наличие увеселительного заведения в здании, где во время майдана погибли десятки людей.

На место происшествия прибыла полиция. Завязалась драка в ходе которой пострадал адвокат боевиков Маси Найем — брат журналиста Мустафы Найема с подачи которого в конце 2013 года начался майдан.

Адвокат рассказал, что во время драки ему брызнули в лицо газовым баллончиком и он намерен обратиться в правоохранительные органы.

Полиция задержала семерых радикалов, но через несколько часов они были отпущены на свободу.

Напомним, 21 ноября в Киеве отмечали день начала двух майданов — «оранжевой революции» 2004−2005 годов и «революции достоинства» 2013−2014 годов.

Читайте также: Эксперты о годовщине майдана: «Украинцы «на черных работах» в ЕС

Напомним, Киевский дом профсоюзов загорелся в ночь на 19 февраля 2014 года в ходе стычек между боевиками майдана и правоохранителями. По разным оценкам, в здании погибло до 50 человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить