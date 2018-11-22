Число жертв калифорнийских пожаров выросло до 86 человек

Сакраменто, США, , 08:56 — REGNUM Природный пожар в округе Бьютт на севере американского штата Калифорния унес жизни 83 человек, передает телеканал ABC. Таким образом, жертвами пожаров в этом штате стали уже 86 человек.

Ранее в Бьютте было известно о 81 погибшем. О двух новых жертвах стало известно 21 ноября.

Окружной шериф Кори Хонеа сообщил, что без вести пропавшими числятся 536 человек. Ранее говорилось, что неизвестна судьба более чем тысячи человек.

По последним данным, пламя разрушительнейшего для Калифорнии пожара «Кэмп» прошло уже 500 кв. км. Возгорание, к 17 ноября локализованное наполовину, теперь локализовано на 65%.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде округов Калифорнии объявлены режимы чрезвычайной ситуации. В округе Бьютт шериф отказался воспользоваться федеральной системой оповещения, считая, что она вызовет панику. Из-за этого большая часть жителей не знала о приближении огня.

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