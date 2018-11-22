В Приморье направили в суд дело о хищении более 180 млн бюджетных рублей

Владивосток, , 08:45 — REGNUM Заместитель прокурора Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 180 млн рублей, которые были выделены из регионального бюджета на оборудование для спортивных площадок, сообщает 22 ноября пресс-служба краевого надзорного ведомства.

По данным следствия, двое фигурантов в 2014—2016 годах значительно завысили стоимость оборудования по договорам поставки, похитив тем самым более 180 млн бюджетных рублей. При этом часть денег им удалось похитить с помощью своего знакомого, который уже осужден за преступление.

По данным местных СМИ, обвиняемые — бывший директор местного хоккейного клуба «Адмирал» Илья Спокойнов и его жена Марина Свиридова. В настоящее время уголовное дело о мошенничестве в крупном размере направлено в суд для рассмотрения по существу.

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