В Уссурийске задержали сельского жителя верхом на украденном коне

Уссурийск, Приморский край, , 08:47 — REGNUM В Приморье задержан молодой человек, ехавший по городу верхом на похищенном коне. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Уссурийску.

Жительница села Утесное заявила в полицию о краже коня буденновской породы, оценив ущерб в 250 тыс. рублей. Информацию о похищении лошади передали нарядам полиции.

Подозреваемого заметили в Уссурийске — юноша ехал верхом на лошади по городским улицам. Ранее судимый 19-летний житель того же села украл коня из сарая потерпевшей. Свой проступок он объяснил необходимостью добраться до города.

Лошадь вернули владелице. В отношении молодого человека возбудили дело о краже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге также произошел инцидент с участием лошади. В центре города велописпедист попал под прогулочную карету, получил ушибы и испортил свое транспортное средство.

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