Четверг, 22 Ноября 2018 года
10:24:06 МСК

Во Вьетнаме сгорела автоцистерна с нефтью — шесть человек погибли

Происшествия

Водитель трейлера потерял управления после столкновения с трехколесным велосипедом службы доставки льда

Виньлонг, Вьетнам, 22 ноября 2018, 08:38 — REGNUM  В ночь на 22 ноября во вьетнамском городе Виньлонг из-за ДТП перевернулась и загорелась автоцистерна с нефтью, в результате чего погибли шестеро человек и полностью выгорели 15 близлежащих зданий. Об этом пишет Vietnam Plus.

Отмечается, что водитель трейлера потерял управления после столкновения с трехколесным велосипедом службы доставки льда. После аварии из автоцистерны вылились и загорелись десятки кубометров нефти. В ликвидации последствий крупного пожара принимали участие 65 пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября стало известно, что в результате обрушившегося на Вьетнам тропического шторма в стране погибли по меньшей мере 12 человек.

Читайте также: Тропический шторм во Вьетнаме унёс жизни по крайней мере 12 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить