Во Вьетнаме сгорела автоцистерна с нефтью — шесть человек погибли

Виньлонг, Вьетнам, , 08:38 — REGNUM В ночь на 22 ноября во вьетнамском городе Виньлонг из-за ДТП перевернулась и загорелась автоцистерна с нефтью, в результате чего погибли шестеро человек и полностью выгорели 15 близлежащих зданий. Об этом пишет Vietnam Plus.

Отмечается, что водитель трейлера потерял управления после столкновения с трехколесным велосипедом службы доставки льда. После аварии из автоцистерны вылились и загорелись десятки кубометров нефти. В ликвидации последствий крупного пожара принимали участие 65 пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября стало известно, что в результате обрушившегося на Вьетнам тропического шторма в стране погибли по меньшей мере 12 человек.

Читайте также: Тропический шторм во Вьетнаме унёс жизни по крайней мере 12 человек