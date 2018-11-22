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В Приангарье задержали крупную партию чёрной икры, которую везли в Москву

Происшествия

Груз в 500 кг чёрной икры пытались вывезти из Хабаровска без ветеринарно-сопроводительных документов

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В Приангарье задержали крупную партию чёрной икры, которую везли в Москву
Иллюстрация: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия
Чёрная икра предназначалась для москвичей

Слюдянка, Иркутская область, 22 ноября 2018, 08:06 — REGNUM  Крупная партия чёрной икры задержана на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка Иркутской области. По данным Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, деликатесный груз — 500 кг чёрной икры — пытались провезти из Хабаровска в Москву без соответствующих ветеринарно-сопроводительных документов.

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Контрабандную чёрную икру задержали в Иркутской области
Иллюстрация: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия
Контрабандную чёрную икру задержали в Иркутской области

После досмотра госинспекторами грузового автомобиля Volvo с полуприцепом, водителю большегруза был выписан штраф по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ. Также допущено нарушение требований п. 3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов».

Поэтому до выяснения всех обстоятельств происхождения товара и принятия правового решения принято решение задержать партию чёрной икры «до выяснения всех обстоятельств происхождения груза и принятия правового решения».

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Контрабанда и борьба с ней
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