В Иркутской области банкомат принял 430 тыс. купюрами «Банка приколов»

Усть-Илимск, Иркутская область, , 07:28 — REGNUM Более 400 тыс. рублей удалось незаконно получить в банкомате Сбербанка двоим жителям Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Усть-Илимского городского суда.

В инстанции отметили, что молодые люди, один из которых не достиг совершеннолетия, внесли в банкомат пятитысячную купюру «Банка приколов», причем устройство распознало ее как подлинную банкноту.

После этого подсудимые скупили в разных районах города некоторое количество аналогичных «купюр» и внесли на счет в том же банкомате. Сообщается, что в итоге им на карту было зачислено 428 500 рублей, которые злоумышленники начали тратить на сотовые телефоны, бытовую технику и украшения.

«Суд назначил наказание лишение свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года каждому участнику преступления», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября были опубликованы материалы исследования компании Positive Technologies, согласно которым большинство банкоматов уязвимы для злоумышленников.

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