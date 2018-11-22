В Иркутской области банкомат принял 430 тыс. купюрами «Банка приколов»

Усть-Илимск, Иркутская область, 22 ноября 2018, 07:28 — REGNUM Более 400 тыс. рублей удалось незаконно получить в банкомате Сбербанка двоим жителям Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Усть-Илимского городского суда.
В инстанции отметили, что молодые люди, один из которых не достиг совершеннолетия, внесли в банкомат пятитысячную купюру «Банка приколов», причем устройство распознало ее как подлинную банкноту.
После этого подсудимые скупили в разных районах города некоторое количество аналогичных «купюр» и внесли на счет в том же банкомате. Сообщается, что в итоге им на карту было зачислено 428 500 рублей, которые злоумышленники начали тратить на сотовые телефоны, бытовую технику и украшения.
«Суд назначил наказание лишение свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года каждому участнику преступления», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября были опубликованы материалы исследования компании Positive Technologies, согласно которым большинство банкоматов уязвимы для злоумышленников.
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