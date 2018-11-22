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ВСУ обстреляли территорию ЛНР из станкового гранатомёта

Происшествия

Никто не пострадал

Луганск, 22 ноября 2018, 07:15 — REGNUM  За минувшие сутки киевские силовики один раз нарушили перемирие в ЛНР, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 22 ноября официальный сайт оборонного ведомства.

ВСУ обстреляли позиции защитников ЛНР, расположенные возле населённого пункта Калиново. Боевики выпустили 58 гранат из АГС, а также применили крупнокалиберное стрелковое оружие. Огонь вёлся со стороны временно подконтрольного Украине посёлка Троицкое.

В оборонном ведомстве ЛНР отметили, что потерь среди гражданских и военных нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее киевские войска грубо нарушили Минские соглашения, обстреляв из миномётов посёлок Донецкий. В результате повреждения получили четыре жилых дома.

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