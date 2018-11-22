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В Алма-Ате произошла крупная авария на теплотрассе

Происшествия

Авария произошла из-за изношенности труб

Алма-Ата, Казахстан, 22 ноября 2018, 07:16 — REGNUM  В Алма-Ате в районе улицы Казыбек би произошла крупная авария на магистральной теплотрассе, сообщает 22 ноября агентство «Казинформ».

По данным ТОО «Алма-Атинские тепловые сети», авария произошла из-за изношенности труб, которые были введены в эксплуатацию в 1993 году. Диаметр магистральной трубы составляет 700 мм.

В компании сообщили, что в результате аварии никто не пострадал. Температурный режим в жилых помещениях не изменится.

Напомним, 3 ноября жителям Медеуского района Алма-Аты отключили отопление и горячую воду из-за «нештатной ситуации» на одном из участков теплосетей.

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Аварии на теплосетях
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