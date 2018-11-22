Во Франции девятилетний мальчик убит за невыполненное домашнее задание

Мюлуз, Франция, , 07:15 — REGNUM На востоке Франции в городе Мюлуз арестованы четверо подозреваемых в убийстве девятилетнего мальчика, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление прокурора от 21 ноября.

Предположительно, мальчик был забит до смерти членами собственной семьи и ее ближайшего окружения за невыполненное домашнее задание. Его брат и сестра вызвали спасателей, когда обнаружили, что ребенок не дышит.

Убийство произошло в середине сентября. Мать ребенка в это время была в отъезде.