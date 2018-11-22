Четверг, 22 Ноября 2018 года
08:50:05 МСК

Во Франции девятилетний мальчик убит за невыполненное домашнее задание

Происшествия

Арестованы четверо подозреваемых

Мюлуз, Франция, 22 ноября 2018, 07:15 — REGNUM  На востоке Франции в городе Мюлуз арестованы четверо подозреваемых в убийстве девятилетнего мальчика, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление прокурора от 21 ноября.

Предположительно, мальчик был забит до смерти членами собственной семьи и ее ближайшего окружения за невыполненное домашнее задание. Его брат и сестра вызвали спасателей, когда обнаружили, что ребенок не дышит.

Убийство произошло в середине сентября. Мать ребенка в это время была в отъезде.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить