В Якутии 10-летний мальчик спас из горевшего дома четверых детей

Якутск, , 06:28 — REGNUM В селе Сунтар 18 ноября загорелся дом, в котором на тот момент находились женщина и пятеро детей. Всех детей эвакуировал десятилетний мальчик, а женщина погибла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в государственной противопожарной службе Якутии.

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«Дознаватель, проводящая расследование, выяснила, что накануне пожара в доме находились пятеро детей школьного и дошкольного возраста. И всем им удалось спастись благодаря храбрости и смекалке 10-летнего мальчика. Малыши были спасены благодаря его решительным и оперативным действиям», — отметили в ГПС.

Позже выяснилось, что в дом, который потом загорелся, 10-летний школьник пришёл в гости. Когда начался пожар, мальчик эвакуировал всех детей через окно. Их мать осталась в дома и погибла. Возраст спасённых детей — 6−11 лет, сейчас все они вместе с десятилетним мальчиком находятся в больнице.

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В школе мальчика, сумевшего сориентироваться в экстренной ситуации, характеризуют положительно.

«Очень отзывчивый, — цититрует ИА Yakutiaprime его учителя. — Всегда придёт на помощь, когда попросишь. Он проявил отвагу и мужество. Мы гордимся им».

Как сообщало ИА REGNUM, в Уфе четырёхлетний мальчик помог предотвратить крупный пожар в старом деревянном доме, где проживают мигранты. Ребёнок заметил возгорание и тут же сообщил об этом отцу, который вызвал огнеборцев.