Житель Якутии снял на видео издевательства над собаками

Якутск, , 05:57 — REGNUM В Якутии житель арктической территории издевался над тремя собаками, и снял это на видео. Мужчина заставлял уставших животных бежать за снегоходом, одна из собак уже не могла догнать «Буран» и просто волочилась по снегу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Кургане за смерть щенка живодёр проведёт более двух лет в колонии

Видео, на котором живодёр мучает выбившихся из сил животных тем, что увеличивает скорость снегохода, за которым они бегут, опубликовало ИА SAKHAPRESS. Инцидент произошёл на Севере Якутии. По информации издания, собаку, которая выбилась из сил и просто волочилась по снегу, мужчина застрелил после съёмки видео.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане мужчина, сначала скинувший щенка с третьего этажа, а затем задушивший его верёвкой, приговорён к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Суд апелляционной инстанции отклонил прошение защиты живодёра о суровости наказания.