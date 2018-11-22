Два человека погибли при пожаре на рыбзаводе на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, , 05:40 — REGNUM Два человека сгорели при пожаре на рыбзаводе в поселке Нагорный Елизовского района Камчатки, сообщает 22 ноября пресс-служба Следственного комитета края.

Сообщается, что пожар произошел в заброшенном здании рыбзавода, где были обнаружены тела двух погибших человек. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В настоящее время ведется выяснение обстоятельств и причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в Кабардино-Балкарии произошел пожар в здании крольчатника. Огнем было охвачено около 600 квадратных метров. Пожар был локализован, пострадавших не было. Сообщалось, что здание крольчатника не использовалось и было заброшенным.

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