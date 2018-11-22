В Туле во время пожара погибли четверо детей

Тула, , 05:14 — REGNUM Четверо детей погибли во время пожара в квартире одного из домов на улице Гарнизонный проезд в Туле, сообщили 22 ноября в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

В связи с трагедией возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).

«Осмотром установлено, что жертвами пожара стали малолетние дети, которые находились дома вместе с женщиной. Один из детей являлся приемным ребенком», — уточнили в СКР.

Напомним, пожар в доме на улице Гарнизонный проезд вспыхнул в 22:17 мск 21 ноября. Открытое горение ликвидировано в 22:30 мск. В тушении пожара принимают участие 23 человека, задействовано восемь единиц техники.

Из-за гибели людей на место ЧП прибыли первый заместитель губернатора Тульской области Валерий Шерин, глава администрации Тулы Евгений Авилов, региональный министр здравоохранения Андрей Третьяков и глава регионального управления МЧС РФ Владимир Кий.