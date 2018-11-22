Четверг, 22 Ноября 2018 года
03:37:45 МСК

Один из округов Калифорнии не был оповещен о пожарах

Происшествия

Власти не хотели паники среди жителей округа

Вашингтон, 22 ноября 2018, 02:42 — REGNUM  Большинство жителей округа Бьютт американского штата Калифорния не было оповещено о начале лесных пожаров из-за нежелания властей вызвать панику среди населения, сообщает газета The New York Times.

Корреспонденты общались с жителями города Парадайс, находившегося в эпицентре пожара. Пострадавшие им поведали, что большинство из них узнало о пожарах лишь от соседей или от близких людей. Как отмечает издание, решение об оповещении людей принимал шериф округа Бьютт. Он решил оповещать граждан при помощи системы «Красный код», которая работает только при подписке конкретного человека на эту систему. Как выяснилось, в городе Парадайс на нее были подписаны лишь единицы.

Шериф отказался воспользоваться федеральной системой оповещения, так как, по его мнению, это могло вызывать панику среди жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 ноября число погибших от пожаров в Калифорнии достигло 80 человек, 63 из них были опознаны. Количество пропавших без вести превысило 1,2 тысячи человек. Около 50 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожары в Калифорнии: почти 1,2 тыс. человек числятся пропавшими без вести

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары в Калифорнии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить