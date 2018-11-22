В одном из жилых домов Лондона нашли две самодельные бомбы

Лондон, , 00:01 — REGNUM В одной из пустующих квартир в северной части Лондона найдены две самодельные бомбы, сообщает 21 ноября РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Скотланд-Ярда.

Самодельные взрывные устройства нашли в ходе ремонта в одной из незаселенных квартир. Полицейские эвакуировали соседей и оцепили соседние улицы.

В данный момент проводится экспертно-криминалистическая экспертиза найденных устройств.

Происхождение опасных находок пока остается неизвестным.

Читайте ранее в этом сюжете: Это не оружие! Росгвардия раскрыла назначение автомобилей с лазерами