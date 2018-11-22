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В одном из жилых домов Лондона нашли две самодельные бомбы

Происшествия

Самодельные взрывные устройства были обнаружены в пустующей квартире на севере британской столицы

В одном из жилых домов Лондона нашли две самодельные бомбы
Иллюстрация: Australian Government Department of Defence
Самодельное взрывное устройство

Лондон, 22 ноября 2018, 00:01 — REGNUM  В одной из пустующих квартир в северной части Лондона найдены две самодельные бомбы, сообщает 21 ноября РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Скотланд-Ярда.

Самодельные взрывные устройства нашли в ходе ремонта в одной из незаселенных квартир. Полицейские эвакуировали соседей и оцепили соседние улицы.

В данный момент проводится экспертно-криминалистическая экспертиза найденных устройств.

Происхождение опасных находок пока остается неизвестным.

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