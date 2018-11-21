В южной части Аляски произошло землетрясение

Анкоридж, США, , 23:02 — REGNUM На юге Аляски зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7, сообщает 21 ноября Геологическая служба США.

Подземные толчки ученые зафиксировали в 21.21 мск, их эпицентр расположен на 232 км северо-восточнее города Анкоридж, самого крупного на Аляске.

По утверждению сейсмологов, источник землетрясения находится на глубине 145,5 км.

Сообщений о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.

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