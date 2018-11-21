Опубликованы кадры с места обрушения моста в Воронежской области

Терновский район, Воронежская область, , 21:46 — REGNUM Кадры с места обрушения автомобильного моста в Терновском районе Воронежской области опубликованы на YouTube, видео и фото также опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, на месте продолжает работу следственно-оперативная группа работает на месте происшествия в Терновском районе.

Свои проверки, как сообщало ранее ИА REGNUM, начали прокуратура района и СУ СКР по региону.

Обрушение моста через реку Савала произошло около 16:00 21 ноября, в момент проезда через него двух груженых автомобилей МАЗ. По предварительным данным, из-за высокой нагрузки произошло обрушение пролета и автомобили упали в воду. Пострадали двое водителей автомобилей, а также четверо рабочих, которые в тот момент проводили ремонтные работы на мосту.

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