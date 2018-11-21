По факту обрушения моста под Воронежем прокуратура и СКР начали проверку

Терновский район, Воронежская область, , 20:02 — REGNUM Прокуратура Терновского района Воронежской области начала проверку по факту обрушения моста, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом ИА REGNUM 21 ноября сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

«Прокуратура Терновского района проводит проверку по факту обрушения моста. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказал представитель надзорного ведомства.

Свою проверку начали и следственные органы. По данным пресс-службы регионального СУ СКР, на месте аварии работают следователи. Будет назначен ряд экспертиз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября около 16:00 в Терновском районе Воронежской области произошло обрушение пролета моста через реку Савала, на котором шел ремонт. В момент обрушения через мост двигались два большегруза, которые рухнули в воду. Пострадали шесть человек: водители автомобилей и четверо специалистов, проводивших ремонтные работы. Все госпитализированы с различными травмами.

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