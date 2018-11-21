Депутат Рады подозревается в коррупции из-за обогащения за счет Bitcoin

Киев, , 19:17 — REGNUM Депутат Верховной рады Дмитрий Голубов подозревается национальным агентством Украины по предотвращению коррупции (НАПК) в незаконном обогащении, сообщает 21 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, в 2016 году доходы Голубова и его жены составили 14,166 млн гривен ($510 тыс.), однако НАПК усомнилось в том, что доходы были получены законным путем. Депутат объяснил в декларации, что добыл деньги путем «осуществления различных операций» с криптовалютой Bitcoin, но антикоррупционеры не нашли подтверждающих документов.

Напомним, ранее во Львовской области к девяти годам тюремного заключения приговорили бывшего мэра Николаева, который получил взятку за содействие в покупке земельного участка по заниженной стоимости.