В ядерном НИИ в Южной Корее произошёл пожар

Сеул, , 20:22 — REGNUM В Республике Корея произошёл пожар в национальном научно-исследовательском институте ядерной энергии. Он был оперативно потушен, угрозы утечки радиации нет, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap 19 ноября.

Возгорание произошло в 14:28 в лаборатории Корейского исследовательского института ядерной энергии, расположенного в городе Тэджоне в 160 километрах от столицы. В лаборатории проводили исследования облученного ядерного топлива. Пожар был полностью потушен уже через 3 часа.

В результате пожара никто не пострадал, опасное оборудование также не было повреждено. В данный момент ведётся расследование причин инцидента.