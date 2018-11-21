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В Новокузнецке горит торговый центр. Эвакуировано более 120 человек

Происшествия

Причиной возгорания называют сварочные работы

Новокузнецк, Кемеровская область, 21 ноября 2018, 17:05 — REGNUM  В городе Новокузнецк Кемеровской области более 120 сотрудников и посетителей торгового центра «Заря» были эвакуированы из-за пожара в подвальном помещении здания, сообщает 21 ноября РИА Новости со ссылкой на кемеровские областные экстренные службы.

По предварительным данным, из-за сварочных работ в подвале торгового центра возникло возгорание на площади 20 кв. метров.

О пострадавших информации на данный момент нет.

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Пожары в учреждениях торговли
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